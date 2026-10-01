Das ist los in der Region: Tanz, Kirmes, Oktoberfest

Wirtefest in der Rhönstadt

„Auf nach Nurde!“ heißt es am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kaltennordheim, wenn die Stadt zum traditionellen Herbstmarkt und zum beliebten Wirtefest einlädt. Rund um die Innenstadt verwandelt sich Kaltennordheim an diesem Tag in eine lebendige Marktmeile. Zahlreiche Händler – darunter auch neue Anbieter – präsentieren ihr Angebot passend zur herbstlichen Jahreszeit. Von regionalen Produkten über Kunsthandwerk bis hin zu besonderen Geschenkideen gibt es viel zu entdecken. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso die Geschäfte der Innenstadt.

Erinnerung an Grenzöffnung

Seit über 30 Jahren treffen sich Bürger von Simmershausen und Oberweid an der Landesgrenze von Hessen und Thüringen, um an die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung zu erinnern. Das Treffen findet am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr am Denkmal „Geschlossenes Band“ statt. Nach Grußworten an dieser Stelle wandern die Teilnehmer gemeinsam nach Oberweid für ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank.

Wanderung um den Grenzturm

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, lädt anlässlich des Aktionstages „Grünes Band“ am 3. Oktober zu einer geführten Wanderung ein. Gemeinsam wird die natur- und kulturhistorische Vielfalt rund um den ehemaligen Grenzturm am Weidberg bei Unterweid erkundet. Treffpunkt ist am Entdeckerpfad Hohe Rhön, Station 2 „Hintere Mühle“. Die Wanderung über rund drei Kilometer dauert von 13 bis etwa 16 Uhr. Eine Anmeldung unter c.hossfeld@ngp-kuppenrhoen.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Irische Klänge in Bettenhausen

Freunde der irischen Musik dürfen sich auf einen besonderen Konzertabend am 3. Oktober in Bettenhausen mit unverwechselbaren Klängen Irlands freuen. Die irischen Brüder Tim und Brendan O’Shea gastieren in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ . Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder und Schüler acht Euro. Vor und nach dem Konzert werden irische Spezialitäten und weitere Kulinarik angeboten.

Wanderung am Grünen Band

Eine geführte Wanderung „Basalt, Grenze und Grünes Band“ entlang des Grünen Bandes Thüringen findet am 3. Oktober von 11 bis 13 Uhr statt und führt in die Hohe Rhön. Gemeinsam mit Gebietsbetreuer Ralf Hofmann wandern die Gäste hinauf zu artenreichen Bergmähwiesen. Auf dem Grabenberg begegnen ihnen spannende Zeugnisse der Geschichte wie Grenzturm, Reste des Grenzzauns und der ehemalige Kfz-Sperrgraben. Treffpunkt ist am Parkplatz Schwarzes Moor, an der Hochrhönstraße zwischen Fladungen und Bischofsheim. Mehr Informationen zu den einzelnen Führungen finden Interessierte unter: www.stiftung-naturschutz-thueringen.de. Eine Anmeldung über die Website bis 2. Oktober ist erforderlich.

Oktoberfest in Kaltenwestheim

Am 3. Oktober heißt es in der Mehrzweckhalle Kaltenwestheim wieder: „O’zapft is!“. Ab 18 Uhr sind alle zum traditionellen Oktoberfest eingeladen. Die Besucher erwartet ein geselliger Abend mit frisch gezapftem Festbier und bayerischen Spezialitäten. Auch für musikalische Stimmung ist gesorgt: DJ Schnepfe begleitet das Oktoberfest. Neben Festbier werden auch Wein, Sekt, Schnäpse sowie alkoholfreie Getränke angeboten.

Erntezeit im Freilandmuseum

Alles dreht sich am 3. Oktober im Fränkische Freilandmuseum Fladungen um die Erntezeit und die Verarbeitung der Erzeugnisse. Von 10 bis 17 Uhr gibt es zahlreiche Vorführungen, Musik und Mitmachangeboten. Mehrmals zwischen 11 und 16 Uhr ist die historische Dechentreiter-Dreschmaschine in Aktion und zeigt, wie früher Getreide gedroschen wurde. Im Dreiseithof aus Leutershausen heißt es von 13 bis 16 Uhr: „Was kommt heute auf den Tisch?“. Nach historischem Rezept werden Buttermilchstangen gebacken. Für die jüngsten Gäste gibt es die Möglichkeit, kleine Flugdrachen zu bemalen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Bigband der Angelaschule Osnabrück und der „Rucksackmusikant“ Michael Manger. Es locken herzhafte Spezialitäten wie Spiralkartoffeln oder Räucherfisch, Kleingebäck aus dem Holzofen sowie süße Quitten-Leckereien. Dazu passen Museumsbier und weitere Rhöner Biere, Federweißer und Frankenweine. Zur Einkehr laden außerdem das Brotzeitstübchen in der Hofstelle Oberbernhards und das Wirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ am Museumseingang ein.

Ausstellung in der Galerie ada

Noch bis 4. Oktober ist die Ausstellung „Bühne aus Licht“ der Fotografin Christina Iberl in der Galerie ada in Meiningen zu sehen. Am letzten Tag lädt die Galerie ab 16 Uhr zu den „Galerie Beats – Theaterfotografie & DJ-Sound“ ein. Inmitten der aktuellen Ausstellung legt Paul Maximilian Schulze auf und sorgt für den perfekten Soundtrack. Die Fotografin Christina Iberl ist persönlich vor Ort und steht für Gespräche rund um ihre Werke zur Verfügung.

„Georg für alle!“ im Schloss

Am 4. Oktober endet der dritte Teil der Ausstellung „Georg für alle! Berge und Sturm“ im Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Zur Finissage um 14 Uhr führt die Kuratorin noch einmal durch die Ausstellung. Anschließend begeben sich die Teilnehmer in den Schlosspark, um ihn mit neuen Augen zu entdecken. Dabei lernen sie, wie sich mit einfachen Mitteln spannende und ausdrucksstarke Zeichnungen anfertigen lassen. Zum Einsatz kommt die Zeichenmethode mit dem Kohlestift. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der benachbarten Christophine Kunstschule statt. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person. Anmeldungen sind unter (03693) 88 10 30 möglich.

Erntedankfest auf dem Dolmar

Auf dem Dolmar wird am 4. Oktober Erntedank gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr laden der Verein der Dolmarfreunde und das Team des Charlottenhaus zu einem fröhlichen Tag unter dem Motto „Regional, natürlich, gemeinsam“ ein. Zahlreiche Programmpunkte sorgen für Unterhaltung. Livemusik begleitet das Fest. Auch kulinarisch kommt niemand zu kurz: Regionale Spezialitäten wie Bratwürste vom Grill warten auf die Besucher. An der Vereinshütte des Dolmarvereins gibt es außerdem Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen und Torten. Für die kleinen Gäste stehen Spiel und Spaß ganz oben mit Hüpfburg, Kinderschminken und ab 14 Uhr Ponyreiten.

Seniorentanz in Henneberg

Zünftig wird es am 4. Oktober in der „Schwarzen Henne“ in Henneberg. Die Lachfalten laden von 14 bis 18 Uhr zum Oktoberfest-Seniorentanz ein. Für Live-Musik werden Stephan & Dirk zur Stelle sein. Neben viel Gelegenheit zum Tanzen ist auch eine kleine Oktoberfest-Einlage geplant. Für Brotzeit, Kaffee und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt beträgt acht Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Radlertreff in Hermannsfeld

Der Radlertreff auf dem Sportplatz Hermannsfeld geht in seine letzte Runde für 2026. Am Sonntag, 4.​ Oktober, gibt es ab 14 Uhr noch einmal Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Getränke, Eis und Bratwürste – und das Ganze nicht nur für Radler. Der TSV freut sich auf Gäste.

Orgelmusik in Kaltensundheim

Unter dem Titel „Barocke Klangwelten“ findet am 4. Oktober um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Kirche Kaltensundheim statt. An der Orgel ist Kirchenmusikdirektor Sebastian Fuhrmann aus Meiningen zu hören. Auf dem Programm steht Orgelmusik aus Norddeutschland, Mitteldeutschland und Frankreich. Der Eintritt ist frei.