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Das ist los in der Region Tanz, Kirmes, Oktoberfest

Das Feiertagswochenende bietet in Meiningen und der Region vom 2. bis 4. Oktober Unterhaltung für nahezu jeden Geschmack.

Das ist los in der Region: Tanz, Kirmes, Oktoberfest
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Die „Meininger Gesellschaft tanzt“ am 2. Oktober in der Innenstadt. Mit dabei sind auch die Canadian Stompers. Foto: Marko Hildebrand-Schönherr

Die „Meininger Gesellschaft tanzt!“ heißt es am 2. Oktober auf dem Platz an der Kapelle in Meiningen. Im Rahmen der Aktionswoche „Heimat shoppen“ wird die Innenstadt von 16.30 bis 21.30 Uhr zur Open-Air-Tanzfläche mit Shows, Salsa- und Discofox-Workshops und jeder Menge Gelegenheit zum Mittanzen. DJ Paul legt auf und die Gastronomen der Anton-Ulrich-Straße laden zum Genießen ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Programm: 16:30 bis 17 Uhr Minidisco, 17 Uhr Programm des Tanznachwuchses der Tanzschule CTD, 17.30 Uhr Line Dance mit den Canadian Stompers & Workshop für jedermann, 18 bis 18.30 Uhr Discofox-Workshop, 19 bis 19:30 Uhr Salsa-Workshop, 19.30 bis 21.30 Uhr Tanzparty.

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Im Volkshaus werden alte Zeiten wach

Das Meininger Volkshaus wird zum Treffpunkt für Partyfreunde: Am 2. Oktober stehen ab 20 Uhr die DJ-Altmeister zur Disco-Kult-Party am Pult. Die Organisatoren versprechen eine Partynacht mit Showelementen und umfangreicher Bühnendekoration. Gespielt werden die größten Hits aus vier Jahrzehnten. Für den passenden Sound sorgen die glorreichen Sieben: Roland Abé vom Meininger Musik Container (MMC), Uwe Gröbler vom Goldis Popclub, Marco Thomas von der Disko Cobra, Thomas Wirsching von Kontrast, Matthias Müller-Blech und Uwe Grundmann von Stereo Express sowie Steffen Röhrig alias DJ Schampel.

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Das Meininger Volkshaus wird zum Treffpunkt für Partyfreunde: Am 2. Oktober stehen die DJ-Altmeister zur Disco-Kult-Party am Pult, am 3. Oktober steigt das Oktoberfest.

Zirkus auf der Großmutterwiese

Mit seinem neuen Programm „Magie der Bewegung – Tradition neu entfacht“ lädt der Circus Manuel Weisheit zu einer faszinierenden Reise in die Welt der modernen und traditionellen Zirkuskunst ein. Auf seiner Deutschlandtournee gastiert er vom 2. bis 11. Oktober in Meiningen auf den Großmutterwiesen. Vorstellungen: freitags 17 Uhr, samstags 15 und 18 Uhr, sonntags 11 Uhr, Montag, 5. 10., 16 Uhr. Ticketreservierung: 0157/ 57 32 44 85.

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Neue Ausstellung im Langen Bau

Ein Ausstellungswechsel wird am 2. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus Dreißigacker vollzogen. Bis 8. Januar 2027 wird die Dorfgalerie im Langen Bau eine neue Gemeinschaftsausstellung mit Arbeiten kreativer Dorfbewohner – von Fotoarbeiten über Textiles, Gemälde und Holzarbeiten – schmücken. Die Galerieleitung Marianne Wagner und Jens Kleffel lädt um 18 Uhr zur Vernissage im feierlichen Rahmen ein.

Kirmes in Helmershausen

Der Traditionsverein Helmershausen lädt vom 2. bis 4. Oktober zur Kirmes und gleichzeitig zu seinem 20-jährigen Bestehen ein. Am Freitag startet das Programm um 14 Uhr mit dem Kindertanz der „Bananencrew“. Um 19 Uhr findet der Kirmes-Gottesdienst im Dom der Rhön statt. Anschließend wird ab 20 Uhr beim Kirmestanz mit der Band „Ohne Filter“ gefeiert. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Musik und Geselligkeit. Um 20 Uhr beginnt der Tanz mit der Band „Rhöner Gaudi“, der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen mit „Ernst wie Lustig“. Den Abschluss bildet ab 16 Uhr die traditionelle Kirmesbeerdigung mit Kirmespredigt.

Oktoberfest in Kaltenlengsfeld

Ein Oktoberfest feiert die Kirmesgesellschaft Kaltenlengsfeld am 2. Oktober ab 18 Uhr in der Rhönstube im Dorfgemeinschaftshaus. Die Gäste werden bewirtet mit Festbier, Weißwürsten, verschiedenen Sorten Leberkäse und Butterbrezeln.

Kirmes in Erbenhausen

Vom 2. bis 4. Oktober wird in Erbenhausen Kirmes gefeiert. Am Freitag um 17 Uhr wird die Tanne gestellt. Am Samstag gibt es Ständchen (9 Uhr) und den Gottesdienst in der Kirche (17 Uhr). Der Kirmestanz ab 20 Uhr wird von Mainzers Musikexpress begleitet. Am Sonntag: Frühschoppen, um 14 Uhr Kindertanz, um 17 Uhr Kirmespredigt mit Beerdigung.

Oktoberfest im Volkshaus

Am 3. Oktober steigt das 2. Augustiner Oktoberfest im Volkshaus Meiningen. Um 20 Uhr heißt es „O’zapft is!“. Eröffnet wird die Veranstaltung traditionell mit dem Fassbieranstich. Gemeinsam mit Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder soll das erste Fass angestochen und damit der offizielle Startschuss gegeben werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Fellberg-Granaten.

Wiesn-Flair auf dem Dolmar

Wiesn-Flair herrscht am 3. Oktober auch am Charlottenhaus auf dem Dolmar. Das Team lädt zu einem zünftigen Oktoberfest mit bayerischem Bier, Weißwurst, Grillhähnchen und Blasmusik mit der Band „4Meter9“ ein. Die Gaudi startet um 16 Uhr.

Herbstfest in Oberkatz

Das Herbstfest am Katzbachhaus in Oberkatz steigt am 3. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Nachfolger des legendären Weideabtriebes steht das Fest diesmal unter dem Motto „Der Wilde Westen“. Daran orientiert sich das Angebot aus Musik, Verkauf und Vorführung von Handwerkskunst aus der Region sowie Unterhaltung mit Ponyreiten, Bogenschießen, Hüpfburg aus Stroh sowie Stockbrot am Lagerfeuer. Backhauskost mit Zwiebelkuchen, Zwetschgen- und Streuselkuchen dürfte wieder ein „Quotenbringer“ sein. Auch Gegrilltes, Fisch, Kaffee und Kuchen sind im Angebot. Für musikalische Stimmung sorgen die NTK-Band in großer Besetzung und mehrere Linedance-Vorführungen.

Wirtefest in der Rhönstadt

„Auf nach Nurde!“ heißt es am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kaltennordheim, wenn die Stadt zum traditionellen Herbstmarkt und zum beliebten Wirtefest einlädt. Rund um die Innenstadt verwandelt sich Kaltennordheim an diesem Tag in eine lebendige Marktmeile. Zahlreiche Händler – darunter auch neue Anbieter – präsentieren ihr Angebot passend zur herbstlichen Jahreszeit. Von regionalen Produkten über Kunsthandwerk bis hin zu besonderen Geschenkideen gibt es viel zu entdecken. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso die Geschäfte der Innenstadt.

Erinnerung an Grenzöffnung

Seit über 30 Jahren treffen sich Bürger von Simmershausen und Oberweid an der Landesgrenze von Hessen und Thüringen, um an die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung zu erinnern. Das Treffen findet am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr am Denkmal „Geschlossenes Band“ statt. Nach Grußworten an dieser Stelle wandern die Teilnehmer gemeinsam nach Oberweid für ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank.

Wanderung um den Grenzturm

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, lädt anlässlich des Aktionstages „Grünes Band“ am 3. Oktober zu einer geführten Wanderung ein. Gemeinsam wird die natur- und kulturhistorische Vielfalt rund um den ehemaligen Grenzturm am Weidberg bei Unterweid erkundet. Treffpunkt ist am Entdeckerpfad Hohe Rhön, Station 2 „Hintere Mühle“. Die Wanderung über rund drei Kilometer dauert von 13 bis etwa 16 Uhr. Eine Anmeldung unter c.hossfeld@ngp-kuppenrhoen.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Irische Klänge in Bettenhausen

Freunde der irischen Musik dürfen sich auf einen besonderen Konzertabend am 3. Oktober in Bettenhausen mit unverwechselbaren Klängen Irlands freuen. Die irischen Brüder Tim und Brendan O’Shea gastieren in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ . Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder und Schüler acht Euro. Vor und nach dem Konzert werden irische Spezialitäten und weitere Kulinarik angeboten.

Wanderung am Grünen Band

Eine geführte Wanderung „Basalt, Grenze und Grünes Band“ entlang des Grünen Bandes Thüringen findet am 3. Oktober von 11 bis 13 Uhr statt und führt in die Hohe Rhön. Gemeinsam mit Gebietsbetreuer Ralf Hofmann wandern die Gäste hinauf zu artenreichen Bergmähwiesen. Auf dem Grabenberg begegnen ihnen spannende Zeugnisse der Geschichte wie Grenzturm, Reste des Grenzzauns und der ehemalige Kfz-Sperrgraben. Treffpunkt ist am Parkplatz Schwarzes Moor, an der Hochrhönstraße zwischen Fladungen und Bischofsheim. Mehr Informationen zu den einzelnen Führungen finden Interessierte unter: www.stiftung-naturschutz-thueringen.de. Eine Anmeldung über die Website bis 2. Oktober ist erforderlich.

Oktoberfest in Kaltenwestheim

Am 3. Oktober heißt es in der Mehrzweckhalle Kaltenwestheim wieder: „O’zapft is!“. Ab 18 Uhr sind alle zum traditionellen Oktoberfest eingeladen. Die Besucher erwartet ein geselliger Abend mit frisch gezapftem Festbier und bayerischen Spezialitäten. Auch für musikalische Stimmung ist gesorgt: DJ Schnepfe begleitet das Oktoberfest. Neben Festbier werden auch Wein, Sekt, Schnäpse sowie alkoholfreie Getränke angeboten.

Erntezeit im Freilandmuseum

Alles dreht sich am 3. Oktober im Fränkische Freilandmuseum Fladungen um die Erntezeit und die Verarbeitung der Erzeugnisse. Von 10 bis 17 Uhr gibt es zahlreiche Vorführungen, Musik und Mitmachangeboten. Mehrmals zwischen 11 und 16 Uhr ist die historische Dechentreiter-Dreschmaschine in Aktion und zeigt, wie früher Getreide gedroschen wurde. Im Dreiseithof aus Leutershausen heißt es von 13 bis 16 Uhr: „Was kommt heute auf den Tisch?“. Nach historischem Rezept werden Buttermilchstangen gebacken. Für die jüngsten Gäste gibt es die Möglichkeit, kleine Flugdrachen zu bemalen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Bigband der Angelaschule Osnabrück und der „Rucksackmusikant“ Michael Manger. Es locken herzhafte Spezialitäten wie Spiralkartoffeln oder Räucherfisch, Kleingebäck aus dem Holzofen sowie süße Quitten-Leckereien. Dazu passen Museumsbier und weitere Rhöner Biere, Federweißer und Frankenweine. Zur Einkehr laden außerdem das Brotzeitstübchen in der Hofstelle Oberbernhards und das Wirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ am Museumseingang ein.

Ausstellung in der Galerie ada

Noch bis 4. Oktober ist die Ausstellung „Bühne aus Licht“ der Fotografin Christina Iberl in der Galerie ada in Meiningen zu sehen. Am letzten Tag lädt die Galerie ab 16 Uhr zu den „Galerie Beats – Theaterfotografie & DJ-Sound“ ein. Inmitten der aktuellen Ausstellung legt Paul Maximilian Schulze auf und sorgt für den perfekten Soundtrack. Die Fotografin Christina Iberl ist persönlich vor Ort und steht für Gespräche rund um ihre Werke zur Verfügung.

„Georg für alle!“ im Schloss

Am 4. Oktober endet der dritte Teil der Ausstellung „Georg für alle! Berge und Sturm“ im Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Zur Finissage um 14 Uhr führt die Kuratorin noch einmal durch die Ausstellung. Anschließend begeben sich die Teilnehmer in den Schlosspark, um ihn mit neuen Augen zu entdecken. Dabei lernen sie, wie sich mit einfachen Mitteln spannende und ausdrucksstarke Zeichnungen anfertigen lassen. Zum Einsatz kommt die Zeichenmethode mit dem Kohlestift. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der benachbarten Christophine Kunstschule statt. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person. Anmeldungen sind unter (03693) 88 10 30 möglich.

Erntedankfest auf dem Dolmar

Auf dem Dolmar wird am 4. Oktober Erntedank gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr laden der Verein der Dolmarfreunde und das Team des Charlottenhaus zu einem fröhlichen Tag unter dem Motto „Regional, natürlich, gemeinsam“ ein. Zahlreiche Programmpunkte sorgen für Unterhaltung. Livemusik begleitet das Fest. Auch kulinarisch kommt niemand zu kurz: Regionale Spezialitäten wie Bratwürste vom Grill warten auf die Besucher. An der Vereinshütte des Dolmarvereins gibt es außerdem Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen und Torten. Für die kleinen Gäste stehen Spiel und Spaß ganz oben mit Hüpfburg, Kinderschminken und ab 14 Uhr Ponyreiten.

Seniorentanz in Henneberg

Zünftig wird es am 4. Oktober in der „Schwarzen Henne“ in Henneberg. Die Lachfalten laden von 14 bis 18 Uhr zum Oktoberfest-Seniorentanz ein. Für Live-Musik werden Stephan & Dirk zur Stelle sein. Neben viel Gelegenheit zum Tanzen ist auch eine kleine Oktoberfest-Einlage geplant. Für Brotzeit, Kaffee und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt beträgt acht Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Radlertreff in Hermannsfeld

Der Radlertreff auf dem Sportplatz Hermannsfeld geht in seine letzte Runde für 2026. Am Sonntag, 4.​ Oktober, gibt es ab 14 Uhr noch einmal Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Getränke, Eis und Bratwürste – und das Ganze nicht nur für Radler. Der TSV freut sich auf Gäste.

Orgelmusik in Kaltensundheim

Unter dem Titel „Barocke Klangwelten“ findet am 4. Oktober um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Kirche Kaltensundheim statt. An der Orgel ist Kirchenmusikdirektor Sebastian Fuhrmann aus Meiningen zu hören. Auf dem Programm steht Orgelmusik aus Norddeutschland, Mitteldeutschland und Frankreich. Der Eintritt ist frei.