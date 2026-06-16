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  4. Erste Hinweise zu den Kandidaten

"Das große Promi-Büßen" 2026 Erste Hinweise zu den Kandidaten

Daniela Westermayer

Das große Promi-Büßen 2026: Erste Hinweise zu den Kandidaten
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Im Herbst geht "Das große Promi-Büßen" in die nächste Runde. Foto: ProSieben/Nikola Milatovic

Wenn sich verschiedenste TV-Persönlichkeiten vor laufender Kamera ihren größten Fauxpas stellen, ist klar: „Das große Promi-Büßen“ geht auf Joyn in eine neue Runde. Bereits zum fünften Mal bittet Olivia Jones prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf den gefürchteten Beichtstuhl in der „Runde der Schande“.

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Der Start ist zwar erst im Herbst, doch die Gerüchteküche in Sachen Cast brodelt natürlich längst. Jetzt hat Joyn erste Hinweise auf die diesjährigen Teilnehmenden gegeben.

Wer ist beim „Promi-Büßen“ 2026 dabei?

Noch hat der Streamingdienst nicht verraten, wer alles ins spartanische Camp der Show einziehen wird. Doch auf Instagram gibt es jetzt – mehr oder weniger eindeutige – Indizien.
In einzelnen Posts zeigt Joyn verschiedene Schlagzeilen, bei denen jedoch beim Großteil der Name unkenntlich gemacht wurde. Doch die Hinweise reichen vielen Fans, um Vermutungen anzustellen.

Das sind die Hinweise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Aleks Petrovic: Schöpfer trifft Schande. So maskulin war das Promibüßen noch nie.

Gut, hier gibt es nicht viel zu rätseln. Zudem hatte „Temptation Island“-Moderatorin Janin Ullmann seinen Namen in einem Reel gespoilert: Dass Aleks Petrovic genug zu büßen hat, steht außer Frage.

Aggro-Aktivistin X: Sie ist Österreichs sauerste Gurke

Die User tippen auf Raffaela Raab, die als „diemilitanteveganerin“ auf Instagram bekannt ist.

Doppelmoral hat einen Namen: Marwin Klute

Auch hier muss man nicht spekulieren, sein Name wurde ebenfalls bereits von Janin Ullmann verraten: Marwin Klute stand zuletzt auch eher negativ in den Schlagzeilen.

Betrug, Schulden, Insolvenz. Jetzt ist X zurück im TV.

Einige Fans tippen auf Jimi Blue Ochsenknecht, doch der hat unter dem Beitrag direkt dementiert. Ansonsten vermuten viele Mike Cees oder André Schiebler.

Content mit Kindern? X ist Deutschlands sorgloseste Momfluencerin!

Hier lauten die Tipps „Aliciasmumlife“, also Influencerin Alicia Vosgrau, oder Anne Wünsche.

Checker oder Manchild? Wie X Geltungsdrang zum Business machte

Fans vermuten entweder Jonny Jaspers oder Cosimo Citiolo.

Rausgeworfen aus dem TV! Letzte Chance Promibüßen?

Bei diesem Hinweis tippen viele auf Brenda Brinkmann oder Walentina Doronina. Aber auch Henrik Stoltenberg und Sahel werden genannt.

Der Strand ist zu, das Drama ist eröffnet. X kommt zum Promibüßen.

Hier sind sich alle einig: Das kann nur Georgina Fleur sein!

Vom Nobody zur Krawall-Queen – Nimmt X den Mund zu voll?

Die Vermutungen reichen von Ariel bis hin zu Teilnehmerinnen der „Reality Star Academy“: Melissa Alicja Hofman oder Emily Polch.

Provozieren, profitieren, selbst inszenieren: Der tiefe Fall der Queen of Gossip

Auch hier sind sich die Fans nicht ganz einig. Manche tippen auf Kim Virginia, andere auf Laura Blond oder Nadja Großmann.