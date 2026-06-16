"Das große Promi-Büßen" 2026 Erste Hinweise zu den Kandidaten

Betrug, Schulden, Insolvenz. Jetzt ist X zurück im TV.

Einige Fans tippen auf Jimi Blue Ochsenknecht, doch der hat unter dem Beitrag direkt dementiert. Ansonsten vermuten viele Mike Cees oder André Schiebler.

Content mit Kindern? X ist Deutschlands sorgloseste Momfluencerin!

Hier lauten die Tipps „Aliciasmumlife“, also Influencerin Alicia Vosgrau, oder Anne Wünsche.

Checker oder Manchild? Wie X Geltungsdrang zum Business machte

Fans vermuten entweder Jonny Jaspers oder Cosimo Citiolo.

Rausgeworfen aus dem TV! Letzte Chance Promibüßen?

Bei diesem Hinweis tippen viele auf Brenda Brinkmann oder Walentina Doronina. Aber auch Henrik Stoltenberg und Sahel werden genannt.

Der Strand ist zu, das Drama ist eröffnet. X kommt zum Promibüßen.

Hier sind sich alle einig: Das kann nur Georgina Fleur sein!

Vom Nobody zur Krawall-Queen – Nimmt X den Mund zu voll?

Die Vermutungen reichen von Ariel bis hin zu Teilnehmerinnen der „Reality Star Academy“: Melissa Alicja Hofman oder Emily Polch.

Provozieren, profitieren, selbst inszenieren: Der tiefe Fall der Queen of Gossip

Auch hier sind sich die Fans nicht ganz einig. Manche tippen auf Kim Virginia, andere auf Laura Blond oder Nadja Großmann.