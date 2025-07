Es ist erst ein paar Tage her, da sitzen Menschen im Pflegezentrum Bergkristall beisammen und kreieren ein kleines Kunstwerk mit großem Inhalt. Aus Porträts und Worten. Persönlich. Berührend. Unter jedem Bild eine handgeschriebene Botschaft: Was macht dich glücklich? Anstoß für dieses kleine, große Projekt war ein Aufruf unserer Zeitung: Leserinnen und Leser sollten ihre Glücksmomente teilen. Dass dieser Gedanke so viel bewegen würde, war selbst für uns überraschend. Doch im Pflegezentrum Bergkristall hat er ein Echo ausgelöst – warm, ehrlich, tief. Das Ergebnis: Haben wir direkt in unser Redaktionspostfach bekommen. Beim Lesen: Gänsehaut pur.