Das geteilte Glück: Kleine Momente – große Wirkung

An einem anderen Tag wurde ich eingeladen – ganz spontan, ganz herzlich – zu einem Sonntagsfrühstück bei einer Freundin. Noch der Duft von Kaffee in der Luft, noch ein Lächeln vom Aufwachen auf den Lippen. Wir saßen dort, ohne Plan, aber mit offenen Herzen. Diese ungeplanten, echten Begegnungen – sie nähren mehr, als es Worte sagen können.

Sommer in der Ferne

Dann kam ein Foto. Aus Frankreich. Von lieben Freunden, die mir mit einem einzigen Schnappschuss ein Stück ihrer Welt, ihrer Freude, ihres Sommers schenkten. So einfach, so kostbar – ein Gruß, der über Länder hinweg Wärme bringt.

Und dann war da dieser Sommerabend auf meiner Terrasse. Die Luft war weich, die Zeit floss langsam, und neben mir: meine beiden Töchter. Lachen, Gespräche, ein Gefühl von Zuhause, das man nicht erklären kann – nur fühlen.



Ein Recherche-Termin führte mich nach Haina. Eigentlich beruflich – und doch wurde es viel mehr. Ein Gespräch, das tief ging. Menschen, die einst in den USA lebten und nun hier ein neues Kapitel schreiben. Zwischen uns: Fragen über das Leben, über Heimat, über das, was zählt. Es war nicht nur eine Recherche, es war Begegnung auf Augenhöhe. Und ich ging mit mehr zurück, als ich gesucht hatte.

Ein Abendessen mit einem alten Freund ließ Erinnerungen lebendig werden. Worte flossen leicht, als hätten sie nur gewartet, wieder gesprochen zu werden. Wie tröstlich es ist, wenn Zeit keine Distanz schafft – sondern Tiefe.

Wie eine Perlenkette

Und dann: der kleine Gleichberg. Jede Minute dort ist ein Geschenk. Die Stille. Der Blick. Das Gefühl, dass man nichts braucht, außer genau diesen Moment.

Zuletzt – Cacao und Tiefgang. Mit einer Seelenschwester. Ein Miteinander, das still versteht, was das Herz nicht laut sagen muss. Wärme, Wahrheit, Weite. So einfach. So echt.

Diese vielen kleinen Momente haben sich wie Perlen an eine unsichtbare Kette gereiht. Jeder für sich zart, gemeinsam ein Schatz. Sie haben mich lächeln lassen, mein Herz tanzen, mich still dankbar gemacht. Und ich weiß, dass es davon so viel mehr gibt.

Persönliche Glücksmomente – geteilt

Von Katja Wollschläger Foto: privat

Glück fliegt, summt, erzählt. Glück ist überall. Auch in Worten. Und die liebe ich – wie das Schreiben auch. Am liebsten sitze ich auf meiner Terrasse, umgeben von duftenden Pflanzen, die zu lächeln scheinen, lausche dem fröhlichen Vogelgesang und dem tiefen Summen der fleißigen Hummeln.

Ich sitze da, höre, sehe, denke – und schreibe. Meistens lächle ich dabei. Ich erinnere mich an Gespräche, Begegnungen. Bilder entstehen in meinem Kopf, werden lebendig und zaubern diese positive Entspanntheit in mein Gesicht. Ich kann’s nicht beeinflussen.

Doch wenn das Lächeln da ist, fließen die Worte, dann schreibe ich und schreibe – aus Worten werden Sätze, die eine Geschichte erzählen. Arbeit wird zum Vergnügen. Erst kürzlich hatte ich einen unglaublich hektischen Tag.

Termine und Telefonate jagten einander. Am Nachmittag noch ein Telefoninterview. Doch das rettete meinen Tag. Countrysänger Lonnie Dale holte mich aus dem Alltag. Es war das, was er erzählte aber auch die Art, wie er redete. Es entspannte und ließ mich lächeln. Ja, sie lauern überall, kleine Glücksmomente. Auch das zu wissen, erzeugt ein tiefes Gefühl von Glück.

Ein Moment in Gemeinschaft

Von Peter Lauterbach Foto: Michael Reichel

Der letzte Termin – leicht fällt er mir nicht am Ende eines langen Tages. Noch einmal ins Auto. Hinauf auf den Rennsteig. Vorbei an den kahlen Flächen, die Dürre und Borkenkäfer hinterließen und auf denen junges Grün alsbald gewinnen wird. Ein paar Fotos, ein kurzes Gespräch – so ist der Plan.

Doch daraus wird nichts: Rappelvoll der Wanderparkplatz in Friedrichshöhe. Lauter Menschen, die es zu einem schlichten Abendspaziergang mit Musik auf die Höhe zieht. Die kleine Mühe, sich noch einmal aufzuraffen, scheuen sie nicht.

Obwohl es doch nichts weiter ist als ein kurzes Stück Weg um den Ort herum, kommen sie zusammen, stehen auf vor ihren Autos, lachen und erzählen, begrüßen sich, singen gemeinsam das Rennsteiglied, wandern über die Wiesen, hören den Alphornbläsern zu und dem Geschichtenerzähler aus dem benachbarten Masserberg. Nichts Aufregendes, nichts Weltbewegendes.

Und doch: Freude. In den Gesichtern, den Augen, den Worten. Was ist es, dass so viele in diesem Moment verbindet? Das Glück. Es hat nichts gekostet außer der Mühe, es am Wegesrand aufzulesen. Und ich? Ich bleibe – länger als ich wollte.