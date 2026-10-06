Die veränderten Konsumgewohnheiten hätten das Potenzial, Sortimentsstrukturen langfristig zu verändern, so von Funck. Mit steigender GLP-1-Nutzung dürfte sich der deutsche Lebensmittelhandel strukturell verändern. Für Händler und Hersteller sei es entscheidend, Sortimente und Packungsgrößen frühzeitig an die veränderte Nachfrage anzupassen.

Wie reagieren die Hersteller?

Potenziell besonders betroffene Hersteller von Snacks, Süßigkeiten oder Softdrinks wie Ferrero, Cola, Pepsi oder Mondelez antworteten nicht auf die Frage, ob sie auf veränderte Konsumgewohnheiten mit neuen Produkten reagieren würden oder planten, ihre Portionsgrößen entsprechend anzupassen.

Die Antwort vieler anderer Hersteller scheint zu lauten: Protein, Protein, Protein. Intersnack - der Hersteller hinter Marken wie funny frisch, Ültje oder Pom-Bär - reagiert beispielsweise mit Linsen-Chips, Ofen-Chips oder Protein-Chips, die zu mehr als 20 Prozent aus Proteinen bestehen sollen. Zudem solle künftig der Proteingehalt weiterer Produkte im Marketing stärker betont werden. Auch die Marke Dr. Oetker setzt nach eigenen Angaben künftig noch stärker auf Produkte mit einem hohen Protein- und Ballaststoffgehalt.

Das Molkereiunternehmen Arla betont allerdings, dass Nutzer von GLP-1-Medikamenten sich zwar Orientierung bei der Produktauswahl wünschten, aber nicht als spezielle Zielgruppe der GLP-1-Anwender herausgestellt werden wollen. "Nutzer möchten keine Sonderrolle einnehmen, sondern Teil der Gemeinschaft sein, die proteinreiche Ernährung bevorzugt", so Arla.

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass eine breite gesellschaftliche Nutzung von GLP-1-Medikamenten nicht zwangsläufig völlig neue Bedürfnisse schafft, sondern eher bestehende Trends beschleunigt.