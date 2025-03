In vierstündiger öffentlicher Sitzung des Gemeinderates hat Kämmerin Silke Hofmann am Donnerstagabend den Haushaltsentwurf 2025 von der Gemeindeverwaltung eingebracht. Die Verwaltung stellte ein 25 Punkte umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept vor. Außerdem wurde nach zehn Jahren eine neue Nutzungsentgeltordnung für das Freibad in Geraberg einschließlich moderater Preiserhöhungen beschlossen.