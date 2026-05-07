„Selbstverständlich ist Klaus Kinski mein Vater.“ Anne Kinski gibt immer die gleiche Antwort auf die ewig gleiche Frage. „Er würde sogar sagen, dass er der wahre Klaus Kinski ist.“ Klaus Kinski, der Schauspieler, hieß so mit Künstlernamen, eigentlich aber Nikolaus Günther Nakszynski. Annes Vater Klaus heißt exakt so wie das enfant terrible, als das der berühmte Klaus Kinski in der Künstlerszene jahrelang galt.