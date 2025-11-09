Es riecht nach Waffeln und Räucherfisch, nach Bratwürsten und heißem Punsch. Stimmengewirr erfüllt die alte Schmiede, in der es an diesem Novembernachmittag am Samstag so lebendig zugeht, als hätte das kleine Käßlitz im südlichsten Zipfel Thüringens schon immer einen eigenen Wintermarkt gehabt. Doch den gibt es erst seit diesem Jahr – weil eine junge Frau ihr Herz für ihr Dorf schlagen ließ und ihren Winterträumen sozusagen freien Lauf ließ.