Das erste Fensterchen Rätselspaß mit dem Theater

Auch in diesem Jahr gibt es den Adventskalender des Staatstheater Meiningen. Dabei ist Theaterwissen gefragt. Es warten schöne Preise auf die Gewinner. Heute: Fenster 1.

Das erste Fensterchen: Rätselspaß mit dem Theater
1
Zu welcher Inszenierung gehört dieses Segelschiff? Foto: Christina Iberl

Theater ist eine flüchtige Kunst. Eben noch folgt das Publikum gebannt der Vorstellung, schon fällt der Vorhang und alles ist vorüber. Und irgendwann fällt dann auch der letzte Vorhang und eine Produktion ist abgespielt. Umso wichtiger ist die Theaterfotografie, die das Flüchtige festhält, es dokumentiert und zugleich eine eigenständige ästhetische Sprache findet. Für diese Aufgabe gibt es am Staatstheater Meiningen eine Fotografin, Christina Iberl, die ab September 2026 in der Galerie ada auch eine Auswahl ihrer hier entstandenen Fotografien zeigen wird.

Heute geht es los. Foto: Meininger Theater

Eine reizvolle Spielerei bei der Fotografie von Theaterstücken sind sogenannte Stills. Hier werden nicht Szenen fotografiert, sondern kleine Stillleben, oftmals Objekte aus der Requisite, die markant und von hohem Wiedererkennungswert für die Produktionen sind. Aus diesem besonderen Foto-Fundus hat das Staatstheater Meiningen 24 Motive für den diesjährigen Adventskalender ausgewählt. Es sind Fotos zu Produktionen aus den Spielzeiten 2021/2022 bis zur laufenden Saison.

Die Leser und Theatergänger sind gefragt: Zu welcher Inszenierung gehört das Foto? Neben der Erinnerung kann hier ein Blick in (aufgehobene) Programmhefte und Spielzeitbücher helfen oder vielleicht auch die Recherche auf der Internetseite des Staatstheaters Meiningen, sofern die Produktion noch gezeigt wird. Außerdem wird es bei jedem Türchen kleine Tipps geben.

Zu gewinnen gibt es hinter jedem Türchen Theaterkarten, Geschenke aus dem Theater-Shop oder besondere Einblicke in das Theater von der Spezialführung bis zum Vorstellungserlebnis im Orchestergraben. Um teilzunehmen müssen die Antworten jeweils binnen einer Woche (für das Türchen am 1. Dezember ist die Frist der 8. Dezember usw.) an das Staatstheater Meiningen gesendet werden – und zwar per Post!

Zum baldigen Start in das Georgsjahr 2026 sind insbesondere Postkarten erwünscht, die Meiningen oder sein Theater als Motiv haben. Gerne auch aus früheren Zeiten. Oder winterliche-weihnachtliche Karten. Die Gewinnerkarten werden gezogen und die Gewinner hier in der Heimatzeitung sowie auf der Internetseite des Staatstheaters Meiningen veröffentlicht.

Anschrift Postkarten:

Staatstheater Meiningen

Stichwort: Adventskalender

Bernhardstraße 5

98617 Meiningen

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten.

Tipp: Sie können die Postkarten auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang einwerfen oder an der Theaterkasse abgeben.

Los geht es heute mit Türchen 1: Zu sehen ist ein Segelschiff. Gar nicht leicht, das Rätsel zu knacken, deshalb drei Tipps. Die gesuchte Inszenierung hatte ihre Premiere in der Spielzeit 2023/2024. Es handelt sich nicht um den „Fliegenden Holländer“. Der Titel ist der Beginn eines Sprichwortes.

Auf den Gewinner warten zwei Karten für das Tamara-Danz-Stück „Asyl im Paradies“ am 17. Juni 2026 im Großen Haus.