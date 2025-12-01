Das erste Fensterchen: Rätselspaß mit dem Theater

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten.

Tipp: Sie können die Postkarten auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang einwerfen oder an der Theaterkasse abgeben.

Los geht es heute mit Türchen 1: Zu sehen ist ein Segelschiff. Gar nicht leicht, das Rätsel zu knacken, deshalb drei Tipps. Die gesuchte Inszenierung hatte ihre Premiere in der Spielzeit 2023/2024. Es handelt sich nicht um den „Fliegenden Holländer“. Der Titel ist der Beginn eines Sprichwortes.

Auf den Gewinner warten zwei Karten für das Tamara-Danz-Stück „Asyl im Paradies“ am 17. Juni 2026 im Großen Haus.