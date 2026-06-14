So endet also die Geschichte des SV 08 Thuringia Struth-Helmershof: an einem Strand auf Mallorca. Die Partyinsel ist für die erste Mannschaft der Abschluss der Saison 2025/26, mit der der 118 Jahre alte Verein von der hiesigen Fußball-Landkarte verschwinden wird. Wo man sonst gemeinsam in ein Trainingslager reiste, um sich auf die kommenden sportlichen Aufgaben vorzubereiten, ist es diesmal eine Abschlussfahrt, von der es kein Zurück in das alte Fußballer-Leben geben wird.