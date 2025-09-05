Lesercafé, das dritte! Nach Hildburghausen und Bedheim machten Redaktion und Lesermarktexpertenteam am Donnerstagnachmittag in Eisfeld Station. Redaktionsleiter Peter Lauterbach und Redakteurin Daniela Rust sowie Silvia Bergner und Brita Raßbach vom Lesermarkt duften ihr Format in der kleinen, seit Jahrzehnten liebevoll geführte Buchhandlung von Kerstin Fleischhauer in Eisfeld präsentieren. Zwischen Bücherstapeln und einer Kaffeetafel, die mit Pfirsichtorte – gebacken von der Buchhändlerin persönlich – Windbeuteln, Bowle und Eierlikör bestückt war, ging es nicht nur um digitale Lesewelten – sondern auch um die Freude am Buch selbst, um persönliche Geschichten und die Nähe zwischen Redaktion und Lesern.