Brigitte Urhausen: Die eigene Figur besser kennengelernt

Für die Schauspielerin bedeutet "Das Böse in dir" ein doppeltes Glück: "Als ich das Drehbuch bekam, habe ich mich total gefreut", gibt sie zu. Weil nach vielen Fällen rund um Leo und Adam und dem letzten Fall mit der Entführung ihrer Kollegin Pia endlich mal "ihre" Kommissarin im Mittelpunkt steht. "Dadurch habe ich sie selbst viel besser kennengelernt", sagt sie. Auch den Zuschauern wird das nicht anders gehen. Vorausgesetzt, sie lassen sich darauf ein und fragen sich bei diesem Krimi nicht nur: Wer war es?