Die Appaloosa-Stute Lena steht ganz ruhig da, während die neunzehnjährige Samira Dreßler ihr eine Salbe auf die Hufe schmiert. Sie ist ganz entspannt, tänzelt nicht herum und tritt auch nicht aus. Samira Dreßler kennt das nicht anders von ihrer geliebten Stute. Aus der Not geboren, entwickelte sich eine tiefe Verbundenheit zwischen Stute und Reiter. Doch starten wir am Anfang. Vor zwei Jahrzehnten schenkte Erich Dreßler seinen beiden Enkeltöchtern Samira und Emilia Reitstunden auf dem Pferdehof des Nachbardorfes. „Und dann war sie da, die Pferdewelt“, sagt Simone Dreßler. Sie lächelt breit und blickt auf ihre beiden Töchter. Voller Eifer und Begeisterung gingen die beiden Mädels nämlich ihrer neuen Leidenschaft nach – dem Westernreiten. Auf dem Hof lernten sie das ausgebildete Schulungspferd Lena kennen. Wie viele Kinder zuvor, übten auch Samira und Emilia auf der Stute das Reiten.