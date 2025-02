Immer wieder mussten weitere Stühle im Foyer aufgestellt werden, weil der Besucherstrom nicht abriss. Nach der gelungenen Premiere im vorigen Jahr fand die Veranstaltungsreihe „Das besondere Gespräch“ am Donnerstagabend eine erfolgreiche Fortsetzung. Ob es allein an der Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras lag, die derzeit die Barockoper „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau inszeniert und nun Rede und Antwort stand, sei dahingestellt. Vielleicht nutzten die Besucher auch nur die Gelegenheit, einen Tag vor der Premiere mit der Regisseurin ins Gespräch zu kommen, von ihr Näheres über ihre Regiearbeit in Meiningen zu erfahren. Eine Unbekannte ist sie ja ohnehin nicht, hat sie doch in etlichen TV-Serien als Darstellerin mitgewirkt. Und auch ihre Bücher sind längst zu Bestsellern geworden.