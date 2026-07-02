Die Demokratie lebt im Ilm-Kreis nun doch weiter – zumindest in diesem Jahr. Eigentlich war das Programm „Demokratie leben!“ in der Kreistagssitzung Ende Mai im Zuge der Entscheidung zum Kreishaushalt mit Stimmen der AfD gestrichen worden. Die Mehrheit für diesen landesweit Aufsehen erregenden Vorgang kam zustande, weil sich Teile von CDU/FDP und Freien Wählern bei der Abstimmung enthielten oder zustimmten. Das Echo in der Öffentlichkeit und in bundesweiten Medien war erheblich.