Wenn das mal kein sportlich wie kulinarisches Gipfeltreffen gewesen ist. Johann Lafer ist seit vielen Jahren großer Biathlon-Fan, – er selbst nahm vor einigen Jahren am Promi-Biathlon auf Schalke und auch beim „Star-Biathlon“ teil – und hatte in seine Kochschule nach Guldental eingeladen. Zusammen mit dem wohl bekanntesten deutschen Fernsehkoch streiften sich auch die Oberhofer Athleten Philipp Horn, Simon Kaiser und Benjamin Menz die Schürzen um.