Wenn der Südthüringer von seinem in den letzten drei Jahren rasant gewachsenen Business erzählt, dann hört sich das ganz einfach an. Vier Zutaten hat sein Erfolgsrezept aufgrund der damaligen Gegebenheiten: Leidenschaft, Technikfinesse, Community, Internet. Ausgangspunkt war, eine Möglichkeit zu finden, Gleichgesinnte an seinem Dartspiel teilhaben zu lassen, und dabei sollten die Punkte seiner Würfe mit den 26-Gramm-Pfeilen für einen direkten Vergleich mit den anderen ihm und seinen Mitspielern gleichzeitig angezeigt werden. „Es muss doch jemanden geben, der online gegen mich spielen kann“, dachte Robert Weisheit aus Floh-Seligenthal, wie er unserer Redaktion bei der Installation seiner Kamerahalterungen für das Dartspiel in Barchfeld erzählt. „Wie kann man Dartpfeile automatisch nachverfolgen?“, war die Frage, die er sich in dem Zusammenhang gestellt hat. „Hat jemand etwas, womit man die Pfeile zählen kann?“