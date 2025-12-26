Am 23. Dezember hatte der Objektleiter im Facility-Management überraschend den schottischen Weltklasseprofi Peter Wright glatt mit 3:0 aus dem Turnier geworfen. "Es ist wunderschön", sagte Merk, dessen erfrischende Auftritte die WM bislang bereichern. Ein Sieg über den einstigen Dominator van Gerwen wäre aber eine gewaltige Sensation.

Suljovic will Littler "von der Bühne schmeißen"

Das gilt auch für den Österreicher Mensur Suljovic, den am Samstag die größte aller Herausforderungen erwartet. Suljovic trifft auf Weltmeister Luke Littler, der als großer Favorit auf die Sid-Waddell-Trophy am 3. Januar gilt.

Den 53 Jahre alten Routinier hielt dies nicht davon ab, große Ansagen für das Duell nach dem Weihnachtsfest zu machen. "Littler schmeiße ich von der Bühne runter", sagte Suljovic nach seinem überraschenden Sieg über den Engländer Joe Cullen.

Dieser hatte sich öffentlich über das langsame Spieltempo des Rivalen aufgeregt. "Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert, es ist Betrug. Das ist kein Darts", schrieb Cullen. Suljovic wies dies zurück und beteuerte, er habe nichts falsch gemacht.