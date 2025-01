"Eine inspirierende Leistung. Und das unter diesem Druck, die Trophäe zu holen. Du kannst wirklich stolz auf das sein, was Du heute Abend erreicht hast. Nicht nur für Dich selbst, sondern für die gesamte Sportart Darts", schrieb Starmer auf X. Der durch Littler befeuerte Darts-Hype in England erinnert an das deutsche Tennis in den 1980ern, als Boris Becker und Steffi Graf bereits als Teenager Grand-Slam-Turniere gewannen.