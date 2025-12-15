Hochklassigen Dartssport bei einer begeisternden Atmosphäre gab es beim Steel Battle 2025 in der Bad Salzunger Werner-Seelenbinder-Halle. Die 128 Spielerinnen und Spieler sorgten mit spannenden Wettkämpfen für beste Stimmung bei den Aktiven und zahlreichen Zuschauern. Der Sieger Marcel Bader von den Darts District Gotha durfte sich über ein Preisgeld von 700 Euro freuen. Platz zwei belegte René Groteloh aus Geraberg vor Sören Vollhardth und Jason Liebe, die sich Platz drei teilten. Die Steel Battle 2025 waren ein voller Erfolg und dürften die Veranstalter animieren, im kommenden Jahr eine weitere Auflage folgen zu lassen.