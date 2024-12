Darts in London Pietreczko zieht mit deutlichem Sieg ins WM-Achtelfinale ein

In der Rangliste wird der Nürnberger sicher an Clemens vorbeiziehen und mindestens die Nummer zwei in Deutschland werden. Um am nationalen Primus Martin Schindler vorbeiziehen zu können, müsste Pietreczko ins Finale einziehen. Doch bereits im Viertelfinale würde ein Duell mit Topfavorit Luke Littler aus England drohen.