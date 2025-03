Die Früherkennungsangebote richten sich an Menschen über 50 Jahre. Während sich 2019 knapp 14.300 Menschen in Thüringen einer Darmspiegelung unterzogen, waren es 2023 noch rund 12.580, geht aus KV-Abrechnungsdaten hervor. Die Zahlen beziehen sich auf Männer ab 50 und auf Frauen ab 55 Jahren. Bei der Krankenkasse Barmer etwa liegt der Anteil der Versicherten dieser Altersgruppe, die eine Darmspiegelung in den vergangenen Jahren in Anspruch genommen haben, nach Angaben eines Sprechers bei 1,5 Prozent.