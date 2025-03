Die Augen von Cornelia Schmädicke glänzen vor Begeisterung, wenn sie von ihrem neuen Kurs dancit berichtet. „Der gesamte Körper ist im Fluss mit den Schritten und Elementen. Dazu bewegen wir uns im Rhythmus der Musik“, beschreibt sie das neuartige Fitness- und Tanzprogramm. Einmal wöchentlich bietet die Meiningerin den Kurs in der gleichnamigen Tanzschule am Bodenweg 8a an. „Mit 16 Teilnehmern sind wir schon mal gut gestartet “, so die dancit-Trainerin, die sich natürlich auf viele weitere Tanzbegeisterte freut. Cornelia Schmädicke hat sich bei Christian Polanc, der mit der Tanzshow Let’s Dance Bekanntheit erlangte, ausbilden lassen, erwarb die Trainerlizenz. Vor etwa drei Jahren entwickelte der Profi das neue Tanzformat und ist seither in Deutschland damit erfolgreich.