Der Arnstädter Ortsteil Dannheim könnte das erste energieunabhängige Dorf im Ilm-Kreis werden. Ein entsprechendes „Integriertes energetisches Quartierskonzept“ (IEQK) wurde jetzt vom Stadtrat auf den Weg gebracht. Unterstützung dafür gab es vom Landkreis. Dieser hatte im letzten Jahr den Antrag auf Fördermittel aus dem KfW-Förderprogramm „Stadtsanierung – Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier“ gestellt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 59.000 Euro wurden 47.000 Euro übernommen, den Eigenanteil von 12.000 Euro deckten Mittel des Landes ab.