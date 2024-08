Eine Gesellschaft ohne Ehrenamt ist eine arme Gesellschaft. Zum Glück ist die Stadt Schmalkalden in diesem Zusammenhang reich gesegnet. Durch ihre gemeinnützige Arbeit seien die Ehrenamtlichen eine wichtige Stütze, auch für den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung, sagte Bürgermeister Thomas Kaminski bei der Ehrenamtsgala in der Viba Nougat-Welt. Anlässlich der 1150 Jahrfeier hatte er mehr als 120 Frauen und Männer eingeladen, um ihnen für ihr Engagement in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu danken. Aktive aus Vereinen, Verbänden, gemeinnützigen Organisationen, der Feuerwehr und des Kirchenkreises waren darunter wie auch Vertreter aus Wirtschaft, Handel, Gewerbe und aus der Politik. So waren unter anderem FDP-Bundestagsabgeordneter Gerald Ullrich sowie Thüringens Staatssekretär Carsten Feller der Einladung gefolgt wie die Bürgermeister aus Brotterode-Trusetal, Kay Goßmann, und Bad Salzungen, Klaus Bohl. In der Runde Platz genommen hatten ebenso die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, die, mit einer Ausnahme, alle gekommen waren. Politik zum Anfassen und die Ehrenamtliche mittendrin. Im Laufe des Abends gab es reichlich Gelegenheit, in gemütlicher und entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.