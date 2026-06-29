24 Jahre hat Christel Leipold dabei geholfen, Journalisten für die Oberhofer Wintersportwettkämpfe zu akkreditieren. Nun ist für sie Schluss. Nächstes Jahr wird das Team aus Freiwilligen auf sie verzichten müssen. Auch Tobias Böttger, der auf Hunderten und Aberhunderten Handyfotos als Schornsteinfeger in die Kamera lächelt, wird beim nächsten Biathlon-Weltcup nicht mehr dabei sein. Ein Jahrzehnt lang war er als Glücksbringer im Publikum unterwegs, im März allerdings, wenn die besten Biathleten der Welt wieder Halt machen auf der Höh’, habe er keine Zeit.