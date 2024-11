Dank Peilsender: Bewohnerin überführt Paketdieb in Mehrfamilienhaus

Landshut (dpa/lby) - Eine aufmerksame Bewohnerin hat einen mutmaßlichen Serien-Paketdieb in einem Mehrfamilienhaus in Niederbayern überführt. Nachdem in dem Haus in Landshut über Monate mehrere Pakete spurlos verschwunden waren, habe die Frau einen Peilsender in einem Paket versteckt und dieses in den Flur gestellt, teilte die Polizei mit. Am Wochenende sei das Paket verschwunden, das Gerät habe daraufhin in die Wohnung eines anderen Hausbewohners geführt.