Wer dieser Tage am Ilmenauer Bahnhof entlangflaniert, wird am Gehweg der Kreuzung Schlachthofstraße/Bahndamm von einem besonderen Anblick überrascht: Ein erblühendes Blumenareal. Es ist nicht die einzige grüne Oase dieser Art und doch schon ein gelungenes Beispiel für ein neues gefördertes Programm in Ilmenau. Wie Dunja Rose, Abteilungsleiterin Stadtgrün, Friedhöfe und Forst, im Ilmenauer Sport- und Betriebsamt in der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Umwelt und Verkehr erklärte, erhalte die Stadt Ilmenau Fördermittel aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ und gestalte damit städtische Grünflächen, vorwiegend im Straßenbegleitgrün, um.