Schon etliche Tage zuvor hatten sich die sechs Mädchen und acht Jungen aus dem Kindergarten „Am Märchenwald“ im Meininger Ortsteil Wallbach darauf vorbereitet, hatten gebastelt und gemalt, hatten selbst den Schmuck angefertigt, der ihren Weihnachtsbaum im Ort künftig schmücken soll. Nun war er da, der große Tag, dem sie so entgegen gefiebert hatten. Mit Hilfe ihrer Eltern – meist von deren Schultern aus – brachten sie den Schmuck an dem Weihnachtsbaum an. Bis ganz oben hinauf auf die Leiter traute sich nur Ortsteilbürgermeister Steven Bamberg. Er hatte schon zuvor, ehe die vierzehn kleinen Helfer aus dem Kindergarten kamen, die Lichterketten an dem Baum angebracht.