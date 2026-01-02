Schalke-Triumphator Justus Strelow dreht mit Danilo Riethmüller unter Beobachtung von Co-Bundestrainer Jens Filbrich schnelle Trainingsrunden, die Parkplätze im und am Biathlon-Areal werden vom Schnee beräumt und die Aufbauarbeiten schreiten überall voran: Sechs Tage vor Beginn des Biathlon-Weltcups zeigt Oberhof am Freitag sein schönes winterliches Gesicht und die Vorbereitungen für das Großereignis sind nach einer kurzen Pause zum Jahreswechsel wieder angelaufen. Bei drei Grad minus und zwölf Zentimeter Neuschnee präsentierte sich die Rennsteigstadt am zweiten Tag des Jahres im weißen Kleid.