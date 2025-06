Dass der Kreis der Dollar-Millionäre in Deutschland kleiner geworden ist, ist nach Einschätzung von Capgemini am ehesten mit rückläufigen Immobilienpreisen zu erklären. Das Vermögen der Reichen hierzulande blieb den Berechnungen zufolge in Summe mit 6,32 Billionen Dollar nahezu unverändert.