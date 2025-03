Mit gut 400 interessierten Zuschauern, Familien und Tanzbegeisterten waren fast alle Plätze besetzt, um in den drei Stunden den Darbietungen zu folgen. Den Einmarsch der Vereine kommentierte Robert Fritzlar von der Kreissportjugend (KSJ) unter begeistertem Publikum. Bei der Begrüßung stellte er auch die Ehrengäste vor, die mit Michael Heck, Mitarbeiter im Jugendamt im Landratsamt Sonneberg, und Doris Motschmann als ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Sonneberg der Veranstaltung beiwohnten. Fritzlar gab anfangs bekannt, für welchen Zweck dieses Mal die Spenden gesammelt werden sollten. In der Vergangenheit waren es oft hilfebedürftigen Menschen, denen die Spende zuteil wurden, aber nun sollte der Sport in Sonneberg einen Beistand erfahren. Es geht um den neuen Sport Teqball. Um diesen zu veranschaulichen, war Teq-Talent und Deutscher Meister Elias Petzold mit seinem Vater und Trainer Rico gekommen, um zu zeigen, wie man Teqball spielt. Mit der Spende soll die Teqball-Platte im Wert von 1300 Euro im Stadion Sonneberg aufgestellt werden, um sie für jeden zugänglich zu machen.