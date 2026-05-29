Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH ist nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber in Meiningen. Vielmehr ist das Dampflokwerk, wie der Betrieb seit über 100 Jahren umgangssprachlich genannt wird, so etwas wie das Aushängeschild, die DNA der Stadt. Nun soll der Betrieb schließen, waberten Gerüchte durch Meiningen. Werkleiterin Susanne Jung, die erst vor zweieinhalb Jahren gekommen war, würde wieder gehen, hieß es außerdem.