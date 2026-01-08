Die Bezeichnungen Mh.1, B3/4, 99 7239 oder 99 4802 klingen recht mysteriös. Doch Kenner wissen, dass es sich dabei um Dampflokomotiven handelt. Alle diese genannten Modelle der Niederösterreichischen, Schweizer, Harzer oder Mecklenburgischen Bahnen wurden in diesem Jahr in der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Werk Meiningen, gewartet und repariert. Das Know-how der Spezialisten ist gefragt. „Auch ein Werk wie Meiningen, mit vielen historischen Fahrzeugen, hat natürlich den Anspruch wirtschaftlich nachhaltig und erfolgreich zu arbeiten“, umriss Werkleiterin Susanne Jung die bisherige Jahresbilanz. Die aktuelle Auftragslage bestätigt den Trend. Zum Jahresende verließ fast jede Woche eine gewartete, reparierte oder instandgesetzte Dampflok die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in Meiningen.