Würde man Susanne Jung fragen, was der Wiener Prater, der Ost-Harz und die Ostseeküste bei Kühlungsborn gemeinsam haben, wüsste sie die Antwort. Denn Schienenfahrzeuge aus diesen drei Urlaubs- und Ausflugsregionen befanden sich im Frühjahr zur Instandsetzung und Wartung in den Werkhallen der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Werk Meiningen. In jenem Betrieb, den Susanne Jung seit dem 1. Dezember 2023 leitet, der in Südthüringen schlichtweg nur Dampflokwerk heißt. Erstmals leitet eine Frau die Geschicke des traditionsreichen Unternehmens, in dem täglich mit schweren Hämmern Eisen und Stahl in Form und an den richtigen Platz getrieben werden, damit tonnenschwere Lokomotiven durch Dampf und Reibung angetrieben wieder Fahrt aufnehmen können. „Große Fahrzeuge, Mechanik – das hat mich schon immer interessiert“, schildert Susanne Jung. Doch daraus allein wurde noch kein Fahrplan fürs Berufsleben.