Die im Jahr 1956 erbaute Dampflok 99 7245 der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) trat am Montagnachmittag die Heimfahrt nach Wernigerode an. Im Meininger Werk der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH war sie zur Kesseluntersuchung gewesen, teilte eine Sprecherin der HSB mit. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die 61 Tonnen schwere Lokomotive im Dampflokwerk verladen und per Tieflader über die Autobahn in den Harz nach Wernigerode transportiert. Am Dienstagmorgen erfolgte dort über eine Verladerampe der Transport in die HSB-Werkstatt. Hier werden noch Restarbeiten vorgenommen, danach kann die 99 7245 zu einer Probefahrt auf der Schmalspur-Strecke starten. Die HSB ist seit vielen Jahren Kunde des Dampflokwerkes Meiningen. Eigentümer der Bahn sind Kreise, Kommunen und Tourismusverbände im Harz.