Bei den Ausflugsfahrten ab Meiningen kann die vereinseigene Dampflok 50 3501, im Jahr 1940 bei Borsig gebaut, zeigen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Die erste Sonderfahrt mit ihr führt am 29. März zum Sommergewinn nach Eisenach. Hier können Gäste den großen Festumzug durch die Stadt bewundern, der traditionell mit dem legendären Streitgespräch und dem Sieg der Frau Sunna über den Winter auf dem Markt enden wird. Bei diesem Ausflug mit der Vereinslok und historischen Waggons führt der Weg zuerst nach Bad Salzungen, wo der Zug die Richtung wechseln wird. Im Anschluss geht dann weiter nach Schmalkalden und Zella-Mehlis, wo interessierte Bahnnostalgiker und andere Interessierte jeweils zusteigen können. Weiter schnauft die 50 3501 mit ihren Waggons in die Berge. Der Zug unterquert im Brandleite-Tunnel den Rennsteig und erreicht gegen Mittag die Wartburgstadt Eisenach. Zurück geht es über die Werrabahn nach Bad Salzungen und über Schmalkalden nach Zella-Mehlis, Ankunft in Meiningen wird gegen 20.45 Uhr sein.