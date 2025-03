Es war kein einfaches Unterfangen, die Dampflok 50 3501 in den Vereinsbesitz zu bringen und dann zügig instandzusetzen, sodass sie voriges Jahr fahrtauglich wurde. In vielen Stunden freiwilliger Arbeit haben Mitglieder des Vereins das stählerne Ross erneuert, im Dampflokwerk Meiningen die Revision vornehmen lassen und sich dort den Bahn-TÜV für ihre 50er geholt. Bereits bei den Dampfloktagen 2024 war die Lok wieder das Zugpferd, die Attraktion für Jung und Alt. Wer wollte, der konnte auf dem eisernen Gefährt sogar den Ehrenlokführerschein ablegen. In diesem Jahr steht die 28. Auflage der bei Bahnfans beliebten Veranstaltung an. Inzwischen sind Vorbestellungen für die Zubringerfahrten zu den Dampfloktagen am 6./7. September möglich.