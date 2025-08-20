Wen sie einmal gepackt hat, den lässt die Faszination Dampflok nicht mehr los. Ungebrochen ist das Interesse bei Besuchern an der Arbeit des Dampflokwerkes Meiningen, an den Sonderfahrten des Meininger Dampflok-Vereins und an der neuen Dampflok-Erlebniswelt. Gemeinsam laden diese drei Partner am 6. und 7. September jeweils von 9 bis 17 Uhr zu den nunmehr 28. Dampfloktagen ein. In den Hallen des 1914 gegründeten Werkes, das zur DB Instandhaltung GmbH gehört, werden heute noch Dampfloks und andere Schienenfahrzeuge gewartet und instandgehalten. Mittlerweile ist das Meininger Werk das einzige in Europa, welches noch diese enorme Fertigungstiefe bietet, damit alte Dampfrösser, historische Waggons, aber auch Dieselloks und andere Schienenfahrzeuge auf ihren Strecken wieder durch den Alltag rollen können.