Was für ein Aufwand, was für eine Detailtreue, was für tolle Bilder – immer wieder staunten Besucher in der Dampflok-Erlebniswelt bei ihrem Rundgang durch die Fotoschau im Untergeschoss. Die Sonderausstellung war am Freitag ebenfalls eröffnet worden. Insgesamt 72 Bilder auf Alu-Dibond sind im Ergebnis des Fotowettbewerbs „Dampf – Lok – Leben“ in der neuen Tourismus-Attraktion zu sehen.