﻿Am 6. Dezember wird es auf der Rennsteigbahn wieder festlich: Die Dampfbahnfreunde mittlerer Rennsteig e. V. laden zu ihren traditionellen Nikolausfahrten ein. Mit einem historischen Sonderzug geht es von Ilmenau über den Bahnhof Rennsteig bis nach Themar – und natürlich fährt der Nikolaus mit. Unterwegs verteilt er kleine Überraschungen und bringt vorweihnachtliche Stimmung an Bord, teilen die Dampfbahnfreunde auf ihrer Facebook-Seite mit.