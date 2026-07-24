Als ob sie mit der Fachbereichsleitung Kultur in der Kulturstadt Meiningen nicht schon genug zu tun hätte: Nun hält sie auch noch die Verantwortung für die Dampflokerlebniswelt in den Händen. Iris Helbing weiß, wie schwer diese neue Aufgabe wiegt. Hier ein bisschen und da ein paar Stunden – das wird nichts. Sie hat sich vorgenommen, ihre Woche künftig zu teilen. Zwei Tage im Kulturamt, drei Tage in der Erlebniswelt. Auch an den Wochenenden wird sie oft an ihrer neuen Wirkungsstätte sein müssen.