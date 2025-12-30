Der „Rodelblitz“ wird im Januar wieder angeheizt. An drei Fahrtwochenenden vom 24. Januar bis 8. Februar geht es mit der Dampflok 41 1144 und den historischen Waggons mehrfach über den Rennsteig. Die klassischen Fahrtrouten des Rodelblitzes bleiben erhalten, jedoch beginnt und endet die Tagesfahrt erstmals in Gotha. Weitere Verkehrshalte sind in Eisenach, Bad Salzungen, Wernshausen, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis geplant.