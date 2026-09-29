Mit der auf dem Wasserkasten der Tenderlok 95 0028-1 aufgemalten Botschaft „Machs gut alta Bätza“ nahm Lokführer Wolfhard Bätz 1983 Abschied von „seiner Lok“. Jahre, ja Jahrzehnte hatte er sie im Lokdepot Sonneberg der Deutschen Reichsbahn gepflegt und am Regler vor Personen- und Güterzügen zwischen Eisfeld und Saalfeld gefahren. An eine Rückkehr aus der neuen westdeutschen Heimat im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen war seinerzeit nicht zu denken.