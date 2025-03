Große touristische Hoffnungen knüpft die Stadt Meiningen an die Dampflok-Erlebniswelt, die über 18 Millionen Euro und damit weit mehr Geld als zunächst erwartet gekostet hat. Olaf Hohmann von der Stadtverwaltung präsentierte dem Stadtrat in dieser Woche die Besucherzahlen seit der offiziellen Eröffnung am 1. August vorigen Jahres bis Ende 2024. An den 122 Öffnungstagen sind 12 309 Einzeleintrittskarten sowie 781 Familienkarten verkauft und ein Nettoumsatz von 112 385 Euro erzielt worden.