Nach vier Jahren Bauzeit ist es soweit: Am Freitag wird die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen offiziell eingeweiht, ab Samstag sind Besucher in dieser einmaligen Ausstellung willkommen. Sie erhalten darin faszinierende Einblicke in die Welt der Dampflok sowie deren Geschichte und Technik. Im Jahr 1804 fuhr in England die erste Dampflok. Seit dem Jahr 1914 werden in Meiningen im Dampflokwerk am Flutgraben die eisernen Rösser repariert. In der einstigen Kantine des Werkes lädt nun nach einem aufwendigen Umbau die neue Erlebniswelt zum Entdecken und Mitmachen ein.