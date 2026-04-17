Die Theaterstadt erweitert ihr Angebot für standesamtliche Trauungen um eine ebenso ungewöhnliche wie eindrucksvolle Kulisse: Ab sofort können sich Paare nicht nur im historischen Ambiente des Schlosses Elisabethenburg, sondern auch in der Dampflok-Erlebniswelt das Ja-Wort geben. Damit verbindet die Stadt Tradition und Industriekultur auf besondere Weise und schafft neue Möglichkeiten für einen unvergesslichen Hochzeitstag.