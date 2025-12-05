Zur „Internationalen Woche der Ingenieure“ waren Gäste – darunter Lehrkräfte wie Studenten – aus Finnland, Brasilien und der Ukraine, aus Bulgarien, China und aus verschiedenen Regionen Deutschlands nach Schmalkalden gekommen. Sie besuchten an der Maschinenbaufakultät der Hochschule zahlreiche Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte dürfte zweifelsfrei der Besuch der Dampflok-ErlebnisweltMeiningen gewesen sein – eine Einrichtung, die in Deutschland einmalig ist. Ermöglicht sie doch einen Blick in Jahrhunderte alte Technik, in die Welt der stählernen Riesen, die noch mit Dampf angetrieben worden sind – Technik, die fasziniert.