Herzog Georg II. zog es immer wieder in die Ferne. Sein Weg führte ihn von Italien bis nach Nordafrika. In der Dampflok-Erlebniswelt Meiningen können Besucher ab Samstag, 14. November, seinen Reisen nachspüren. Zugleich sorgt dort ein ungewöhnlicher Neuzugang für Aufmerksamkeit: Ein kleiner schwarzer Drache ist als Maskottchen eingezogen. Einen Namen hat er allerdings noch nicht. Dabei sollen nun die Kinder helfen.