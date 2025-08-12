 
Dampflok-Erlebniswelt Eisenbahngeschichte zackig erzählt

Wolfgang Swietek

Mit einer weiteren Besonderheit kann die Theaterstadt Meiningen seit dem Wochenende aufwarten: In der Dampflok-Erlebniswelt präsentieren Philatelisten Marken zum Thema Eisenbahn.

 
Eine Briefmarken-Ausstellung zeigt in der Dampflok-Erlebniswelt die Geschichte der Eisenbahn mit großer Detailtiefe.  

Was haben eigentlich Briefmarken mit einer Eisenbahn zu tun? Das hatte sich die Leiterin der Dampflok-Erlebniswelt Johanna Weißler gefragt, als das Anliegen vom Vorsitzenden des Meininger Briefmarkensammlervereins Matthias Reichel an sie herangetragen wurde, in der Erlebniswelt einmal ausstellen zu dürfen. Doch schnell war für sie ist klar: Es gibt viele Gemeinsamkeiten von Eisenbahn und Philatelie. In der neuen Ausstellung mit dem Titel „Feuer – Wasser – Kohle. Die drei Urelemente werden gebändigt“ begegnen sich Groß und Schwer mit Leicht und Klein. Philatelistische Zeugnisse öffnen in der Sonderausstellung den Blick auf eine Verbindung von Technik und Kultur. Sie sind Zeitzeugen für Innovation, Euphorie, Fortschritt und Erinnerungskultur. In ihren kleinen Formaten bergen sie große Geschichten.

Weißler bedankte sich beim Meininger Meininger Briefmarkensammlervereins als der „treibenden Kraft“ dieser Ausstellung mit den Worten: „Mit großem Engagement, herausragendem Fachwissen und seinem Netzwerk zu Sammlern von Spezialthemen hat der Verein eine Ausstellung konzipiert, die die Inhalte der Dauerausstellung der Dampflok-Erlebniswelt um zahlreiche Aspekte der Eisenbahngeschichte erweitert und neue Perspektiven eröffnet. Es gilt in dieser Ausstellung zu entdecken, wie die Elemente einst gezähmt wurden, sich Technik durch und um die Eisenbahn entwickelte und wie die Eisenbahn die Lebensqualität der Menschen prägte – und wie sie bis heute auf Marken, Stempeln und Ansichtskarten weiterlebt.“

Für Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder ist diese Ausstellung mehr als ein liebevoll kuratiertes Arrangement seltener Briefmarken und faszinierender Exponate. Sie widmet sich seinen Worten zufolge in großer Detailtiefe den historischen und technischen Facetten der Dampflokomotiven – von der Transsibirischen Eisenbahn über Speisewagenromantik bis hin zum Wunder der Dampflokomotive selbst. Die Briefmarke wird dabei zum Fenster in vergangene Zeiten, zum Erzähler großer Reisen und technischer Errungenschaften.

Diese neue Sonderausstellung auf einer Fläche von 300 Quadratmetern ist eine perfekte Ergänzung zur Dauerausstellung der Dampflok Erlebniswelt, die in der Etage darüber auf einer doppelt so großen Fläche die Funktionsweise der Dampflokomotive erlebbar macht. Erst vor einer Woche konnte diese neue Attraktion von Meiningen ihren ersten Geburtstag feiern – und dabei verkünden, dass sich in diesem einen Jahr 34 000 Besucher begeistern ließen.

Die Sonderausstellung ist bis Jahresende, eventuell auch noch länger zu sehen. Die Besucher erleben in über 50 Ausstellungsrahmen liebevoll gestaltete Sammlungen rund um Dampfloks, Dieseltriebwerke, Fahrkarten, der legendären Mitropa und vieles mehr. Briefmarken, historische Belege und Lokmodelle lassen somit Eisenbahngeschichte lebendig werden.

Zur Ausstellungseröffnung betrachteten die Besucher nicht nur die ausgestellten Schautafeln, sie nutzten die Gelegenheit auch zu fachlichen Gesprächen untereinander. Auch Kurioses gab es zu hören. Da berichtete ein schon betagter Sammler, dass er seinen Enkel für die Philatelie begeistern wollte, damit seine eigene Sammlung später einmal in gute Hände kommt und nicht verloren geht. Darauf hatte der Enkel geantwortet: „Opa, ich hab Dich sehr lieb – aber lass mich mit diesem Zeugs in Ruhe!“ Noch habe er die Hoffnung nicht aufgegeben, seinen Enkel umzustimmen. Doch derzeit stehen die Chancen wohl eher schlecht.

Für alle Sammler noch ein „heißer Tipp“: Es gibt in der Dampflok-Erlebniswelt neue Postkarten, zwei individuelle Briefmarken und einen Sonderstempel.