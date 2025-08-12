Dampflok-Erlebniswelt: Eisenbahngeschichte zackig erzählt

Was haben eigentlich Briefmarken mit einer Eisenbahn zu tun? Das hatte sich die Leiterin der Dampflok-Erlebniswelt Johanna Weißler gefragt, als das Anliegen vom Vorsitzenden des Meininger Briefmarkensammlervereins Matthias Reichel an sie herangetragen wurde, in der Erlebniswelt einmal ausstellen zu dürfen. Doch schnell war für sie ist klar: Es gibt viele Gemeinsamkeiten von Eisenbahn und Philatelie. In der neuen Ausstellung mit dem Titel „Feuer – Wasser – Kohle. Die drei Urelemente werden gebändigt“ begegnen sich Groß und Schwer mit Leicht und Klein. Philatelistische Zeugnisse öffnen in der Sonderausstellung den Blick auf eine Verbindung von Technik und Kultur. Sie sind Zeitzeugen für Innovation, Euphorie, Fortschritt und Erinnerungskultur. In ihren kleinen Formaten bergen sie große Geschichten.